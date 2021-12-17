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41% українців отримали дві дози Covid-вакцини, додаткову дозу – 14 осіб

П'ятниця, 17 грудня 2021, 08:49
Фото Сумської ОДА

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що Україна виконала рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я і зробила свій внесок у щеплення хоча б 40% дорослого населення світу проти Covid-19. 

Джерело: МОЗ України

Дослівно МОЗ: "Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%".

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 27 137 674 щеплення.

Загалом щеплено 14 312 996 людей, із них першу дозу вакцини отримали 14 312 994 людини, імунізовані двома дозами – 12 824 666 людей. 

16 грудня ковід-вакцинацію пройшла 132 991 людина: першу дозу вакцини отримали 43 939 людей, другу дозу – 89 038 людей.

Додаткову дозу отримали 14 осіб.

Нагадаємо: Більшість вакцин від коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, спершу вважалися дводозними, але у багатьох країнах світу тепер для повного курсу щеплень запроваджують третю дозу вакцини.

В Україні поки що імунізація вважається повною при двох дозах вакцини, а додаткову дозу отримують люди зі слабким імунітетом через хронічні хвороби.



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