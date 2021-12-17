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41% украинцев получили две дозы Covid-вакцины, дополнительную дозу – 14 человек

Пятница, 17 декабря 2021, 08:49
Фото Сумской ОГА

Министерство охраны здоровья заявляет, что Украина выполнила рекомендации Всемирной организации здравоохранения и внесла свой вклад в вакцинацию хотя бы 40% взрослого населения мира против Covid-19.

Источник: МОЗ Украины

Дословно МОЗ: "Уже 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни!

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%".

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 27 137 674 прививок.

В общей сложности привито 14 312 996 человек, из них первую дозу вакцины получили 14 312 994 человека, иммунизированы двумя дозами – 12 824 666 человек.

16 декабря ковид-вакцинацию прошел 132 991 человек: первую дозу вакцины получили 43 939 человек, вторую дозу – 89 038 человек.

Дополнительную дозу получили 14 человек.

Напомним: Большинство вакцин от коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19, сначала считались двудозными, но во многих странах мира теперь для полного курса прививок вводят третью дозу вакцины.

В Украине пока иммунизация считается полной при двух дозах вакцины, а дополнительную дозу получают люди со слабым иммунитетом из-за хронических заболеваний.

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