Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Армія отримає танки й БМП, модернізовані в Україні

П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:43
Фото ГУР Міноборони

До Збройних сил України надійде партія бойових машин, що були відремонтовані та модернізовані на вітчизняних підприємствах.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 17 грудня

Дослівно ГУР: "Днями два українських заводи передали ЗС України відремонтовані та модернізовані танки та БМП

Зокрема, Львівський бронетанковий завод повідомив про передачу Збройним Силам України модернізованих танків Т-64 та капітально відремонтованих БМП-1.

У свою чергу, Житомирський бронетанковий завод заявив про відвантаження армійцям партії відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2".

Деталі: Зазначені ремонтні підприємства входять до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Генеральний директор "Укроборнпрому" Юрій Гусєв заявив про готовність концерну збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ.

Теми: арміязброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Наступні три вікенди в українців будуть довгими

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Делегація Конгресу США відвідала Україну

США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну – чиновник

Усі новини...
армія
НАТО затвердила цивільний та військовий бюджети на 2022 рік
Винищувачі США прибули до Румунії для посилення місії НАТО у Чорноморському регіоні
Литва передала Україні військову допомогу: бронежилети і тактичні ремені
Останні новини
06:37
фотоДжонсона застали за порушенням локдауну в Британії
05:55
Україна — друга в Європі за смертністю від Covid за добу
04:55
BBC: Військові М’янми скоювали масові вбивства мирних жителів
03:55
Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі
02:50
Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200
01:51
Німеччина не запроваджуватиме локдаун до Різдва
00:50
В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр
23:55
Данілов: Зброї має бути й буде достатньо
23:16
У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ
22:47
Законопроєкт про дистанційне голосування можуть внести після Нового року – Стефанчук
Усі новини...