Армія отримає танки й БМП, модернізовані в Україні

До Збройних сил України надійде партія бойових машин, що були відремонтовані та модернізовані на вітчизняних підприємствах.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 17 грудня

Дослівно ГУР: "Днями два українських заводи передали ЗС України відремонтовані та модернізовані танки та БМП

Зокрема, Львівський бронетанковий завод повідомив про передачу Збройним Силам України модернізованих танків Т-64 та капітально відремонтованих БМП-1.

У свою чергу, Житомирський бронетанковий завод заявив про відвантаження армійцям партії відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2".

Деталі: Зазначені ремонтні підприємства входять до складу Державного концерну "Укроборонпром".

Генеральний директор "Укроборнпрому" Юрій Гусєв заявив про готовність концерну збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ.