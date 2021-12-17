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Армия получит танки и БМП, модернизированные в Украине

Пятница, 17 декабря 2021, 09:43
Фото ГУР Минобороны

В Вооруженные силы Украины поступит партия боевых машин, отремонтированных и модернизированных на отечественных предприятиях.

Источник: сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины от 17 декабря

Дословно ГУР: "На днях два украинских завода передали ВС Украины отремонтированные и модернизированные танки и БМП

Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным Силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1.

В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2".

Детали: Указанные ремонтные предприятия входят в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил о готовности концерна увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

Темы: армияоружие
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