Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армия получит танки и БМП, модернизированные в Украине

Пятница, 17 декабря 2021, 08:43
Армия получит танки и БМП, модернизированные в Украине
Фото ГУР Минобороны

В Вооруженные силы Украины поступит партия боевых машин, отремонтированных и модернизированных на отечественных предприятиях.

Источник: сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины от 17 декабря

Дословно ГУР: "На днях два украинских завода передали ВС Украины отремонтированные и модернизированные танки и БМП

Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным Силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1.

В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2".

Детали: Указанные ремонтные предприятия входят в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил о готовности концерна увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВСУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
армия
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Последние новости
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
Все новости...
Реклама: