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Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму

П'ятниця, 17 грудня 2021, 10:20
фото Getty Images

Генеральна Асамблея ООН 16 грудня схвалила оновлену та посилену резолюцію "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Як повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця, документ прийняли 65 голосами "за", пише "Європейська правда"

25 країн проголосували проти і ще 85 - утрималися.

Це шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму і, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби - вже 11-та у контексті міжнародного реагування на протиправну анексію Криму. 

"Цьогоріч нам вдалося внести в текст відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, а також вимогу скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар", - зазначає Дмитро Кулеба.

Резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією Всеросійський перепис населення.

У документі наголошують на негативних наслідках нарощування Росією своїх військових сил на окупованому півострові і численних військових навчань.

Резолюція наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

Документ закликає держав-членів ООН посилити співпрацю в рамках Кримської платформи задля поліпшення ситуації з правами людини в Криму.

Серед 25 держав, які проголосували "проти" - Росія, Білорусь, Китай, Вірменія, Сербія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Індія, Саудівська Аравія, Сирія та низка країн Африки та Латинської Америки.

Нагадаємо, 9 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого Криму.

Читайте також детально про кримську резолюцію, яку Генасамблея ООН ухвалила минулого року: Нова кримська резолюція ООН: тренди-2020 і битва за підтримку

Теми: ООНКримправа людини


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