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Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Пятница, 17 декабря 2021, 09:20
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
фото Getty Images

Генеральная Ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Как сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица, документ был принят 65 голосами "за", пишет "Европейская правда".

25 стран проголосовали против и еще 85 – воздержались.

Это шестая резолюция Генассамблеи ООН по правам человека в оккупированном Крыму и, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже 11-я в контексте международного реагирования на противоправную аннексию Крыма.

"В этом году нам удалось внести в текст ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, а также требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар", - отмечает Дмитрий Кулеба.

Резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

Резолюция содержит призыв к РФ прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма, осуждает проведенную Россией Всероссийскую перепись населения.

В документе отмечают негативные последствия наращивания Россией своих воинских сил на оккупированном полуострове и многочисленных военных учений.

Резолюция отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта за обеспечение жителей Крыма пресной и питьевой водой.

Документ призывает государства-члены ООН усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для улучшения ситуации с правами человека в Крыму.

Среди 25 проголосовавших "против" - Россия, Беларусь, Китай, Армения, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Саудовская Аравия, Сирия и ряд стран Африки и Латинской Америки.

Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма.

Читайте также подробно о крымской резолюции, которую Генассамблея ООН приняла в прошлом году: Новая крымская резолюция ООН: тренды-2020 и битва за поддержку

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Темы: ООНКрымправа человека
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