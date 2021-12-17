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В Україну не пустили гітариста групи "Город 312"

П'ятниця, 17 грудня 2021, 10:14
В Україну не пустили гітариста групи Город 312
фото: Facebook-сторінка гурту "Город 312"

Українські прикордонники заборонили в’їзд в Україну російському музиканту з групи "Город 312", який виступав в окупованому Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно: "Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники КПП "Київ" встановили, що іноземець порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово відвідуючи фестивалі в різні роки, що проводилися на півострові.

На запитання, коли він востаннє відвідував ТОТУ АР Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав".

Деталі: За словами джерела "Української правди", йдеться про музиканта з групи "Город 312" Олександра Ільчука.

Українські прикордонники зупинили його у "Борисполі".

Він прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула, щоб взяти участь в творчому проєкті.

Крім того, Ільчук отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі 3 роки.

"Ну все, залишились без хорошої музики", - зазначив російський гітарист.

Українська правда
Теми: УкраїнакультураРосіяКримокупація
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