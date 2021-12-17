Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украину не пустили гитариста группы "Город 312"

Пятница, 17 декабря 2021, 11:14
фото: Facebook-страница группы "Город 312"

Украинские пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту из группы "Город 312", выступавшему в оккупированном Крыму.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "При оформлении и необходимых мер контроля пограничники КПП "Киев" установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, которые проводились на полуострове.

На вопрос, когда он последний раз посещал ТОТУ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал".

Детали: По словам источника "Украинской правды", речь идет о музыканте из группы "Город 312" Александре Ильчуке.

Украинские пограничники остановили его в Борисполе.

Он прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула, чтобы поучаствовать в творческом проекте.

Кроме того, Ильчук получил запрет на въезд в Украину на ближайшие 3 года.

Сам российский гитарист отметил: "Ну все, остались без хорошей музыки".

Украинская правда
Темы: УкраинакультураРосcияКрымоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам

Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Все новости...
Украина
В НАТО ответили на обвинения РФ в "провокациях" и отметили право Украины определять свою политику
Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ
Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT в случае нового вторжения в Украину
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...