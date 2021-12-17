Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину не пустили гитариста группы "Город 312"

Пятница, 17 декабря 2021, 10:14
В Украину не пустили гитариста группы Город 312
фото: Facebook-страница группы "Город 312"

Украинские пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту из группы "Город 312", выступавшему в оккупированном Крыму.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "При оформлении и необходимых мер контроля пограничники КПП "Киев" установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, которые проводились на полуострове.

На вопрос, когда он последний раз посещал ТОТУ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал".

Детали: По словам источника "Украинской правды", речь идет о музыканте из группы "Город 312" Александре Ильчуке.

Украинские пограничники остановили его в Борисполе.

Он прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула, чтобы поучаствовать в творческом проекте.

Кроме того, Ильчук получил запрет на въезд в Украину на ближайшие 3 года.

Сам российский гитарист отметил: "Ну все, остались без хорошей музыки".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинакультураРосcияКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Украина
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Последние новости
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
Все новости...
Реклама: