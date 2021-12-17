В Украину не пустили гитариста группы "Город 312"

Украинские пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту из группы "Город 312", выступавшему в оккупированном Крыму.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "При оформлении и необходимых мер контроля пограничники КПП "Киев" установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, которые проводились на полуострове.

На вопрос, когда он последний раз посещал ТОТУ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал".

Детали: По словам источника "Украинской правды", речь идет о музыканте из группы "Город 312" Александре Ильчуке.

Украинские пограничники остановили его в Борисполе.

Он прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула, чтобы поучаствовать в творческом проекте.

Кроме того, Ильчук получил запрет на въезд в Украину на ближайшие 3 года.

Сам российский гитарист отметил: "Ну все, остались без хорошей музыки".