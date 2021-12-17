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Зеленський збирає послів у Гуті наступного тижня

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:28
фото: Дмитро ларін, уп

21-22 грудня в Івано-Франківській області відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", на якій будуть присутні близько 300 людей.

Джерело: МЗС

Деталі: Зазначається, що захід відкриє президент Володимир Зеленський, який "окреслить українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України".

Глава МЗС оприлюднить дипломатичні підсумки 2021 року та плани роботи на наступний рік.

У другий день конференції пройдуть пленарні сесії за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Почесним гостем цьогорічної конференції стане глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, який звернеться із промовою.

Із відеозверненням звернеться новопризначена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. 

Передісторія: Нещодавно цю подію анонсував сам Зеленський під час свого пресмарафону. Відповідаючи на запитання про скандальне святкування ювілею глави ОПУ Андрія Єрмака на держдачі, президент сказав, що літав у Карпати, щоб підготувати будівлю до святкування 30-річчя української дипломатії.

Тоді ж він і повідомив, що на ці дні планується зібрати до 300 гостей, з них - 150 послів.

Українська правда
Теми: КарпатиЗеленськийдипломатичні відносиниМЗС


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