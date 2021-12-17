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Зеленский собирает послов в Гуте на следующей неделе

Пятница, 17 декабря 2021, 11:28
фото: дмитрий ларин, уп

21-22 декабря в Ивано-Франковской области состоится ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", на которой будут присутствовать около 300 человек.

Источник: МИД

Детали: Отмечается, что мероприятие откроет президент Владимир Зеленский, который "очертит украинским послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

Глава МИДа обнародует дипломатические итоги 2021 года и планы работы на следующий год.

Во второй день конференции пройдут пленарные сессии с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Почетным гостем конференции станет министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, который обратится с речью.

С видеообращением также обратится новоназначенная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Предыстория: Недавно это событие анонсировал сам Зеленский во время своего пресс-марафона. Отвечая на вопрос о скандальном праздновании юбилея главы ОПУ Андрея Ермака на госдаче, президент сказал, что летал в Карпаты, чтобы подготовить здание к празднованию 30-летия украинской дипломатии.

Тогда же он сообщил, что на эти дни планируется собрать до 300 гостей, из них - 150 послов.

Украинская правда
Темы: КарпатыЗеленскийдипломатические отношенияМИД
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