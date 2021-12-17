Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кожен третій українець готовий чинити опір Росії зі зброєю в руках - опитування

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:40
фото Ельдара Сарахмана, УП

Чинити опір агресору у разі відкритого нападу Російської Федерації в той чи інший спосіб готова половина українців, кожен третій – зі зброєю в руках.

Джерело: результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 3-11 грудня

Дослівно: "У грудні 2021 року КМІС в рамках "Омнібусу" ставив респондентам запитання: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?". Загалом, результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам".

Деталі: В цілому, кожен третій респондент – 33,3% – готовий чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору – 21,7%.

Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців.

 

Серед інших опцій – виїхали б у безпечніший регіон – 14,8%, виїхали б за кордон – 9,3%, нічого б не робили – 18,6%. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.

 

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.

Додатково: Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на зустрічі з послом Латвії 16 грудня 2021 року зазначив: незважаючи на те, що ситуація на фронті у зв’язку з агресивними діями РФ залишається складною, Україна готова дати агресорові адекватну відповідь.

Пряма мова: "Ми готові до будь-якого розвитку подій. З 1 січня наступного року повністю запрацює Закон України "Про основи національного спротиву", наші сили територіальної оборони і спроможність суспільства до опору будуть значно посилені".

Довідково: КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 3-11 грудня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням)  опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

Українська правда
Теми: соціологіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі і ночі: зброя від Литви, "чотиритижневе вікно" США

Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200

В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Наступні три вікенди в українців будуть довгими

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Усі новини...
соціологія
У рейтингу партій серед киян "Слуга народу" лише третя
Чому держава повинна унормувати сферу національно-патріотичного виховання
41% українців вважають політику Угорщини щодо нацменшин на Закарпатті підготовкою до анексії
Останні новини
10:34
Арахамія оцінив ймовірність розпаду монокоаліції
10:29
У Києві в неділю дещо знизилась кількість нових хворих і смертей від Covid-19
10:20
Суд у справі MH17: прокуратура почне оголошувати обвинувальний висновок
10:02
фото, відеоУ Маріуполі обіцяють відновити головну ялинку, яка завалилася на Миколая
09:54
Світовий банк надав Україні 300 мільйонів євро позики
09:49
Боррель про наміри РФ: слід сподіватися на краще, але готуватися до гіршого
09:25
Курс гривні до долара трохи знизився
08:59
Минулої доби вакцинувались від коронавірусу 36 тисяч українців
08:37
У Києві скасували кілька рейсів електрички
08:18
За неділю в Україні захворіли на ковід більше 2,5 тисячі людей
Усі новини...