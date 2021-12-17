Каждый третий украинец готов встретить российского агрессора с оружием в руках - опрос

Сопротивляться агрессору в случае открытого нападения Российской Федерации тем или иным способом готова половина украинцев, каждый третий – с оружием в руках.

Источник: результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря

Дословно: "В декабре 2021 года КМИС в рамках "Омнибуса" задавал респондентам вопрос: "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каких именно?" .В целом, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам".

Детали: В целом каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления – 21,7%.

В общем, тем или иным оразом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.

Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы за границу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

Дополнительно: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на встрече с послом Латвии 16 декабря 2021 отметил: несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с агрессивными действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.

Прямая речь: "Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает закон Украины "Об основах национального сопротивления", наши силы территориальной обороны и состоятельность общества сопротивляться будут значительно усилены".

Справка: КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" на протяжении 3-11 декабря 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) .

Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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