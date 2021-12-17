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Венедіктова порушила справи проти двох нардепів зі "Слуги" та одного з "ЄС" – ЗМІ

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:19
Венедіктова порушила справи проти двох нардепів зі Слуги та одного з ЄС – ЗМІ
Микола Кириченко, Олександр Куницький та Михайло Забродський, колаж: "Слово і діло"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова порушила кримінальні провадження стосовно двох народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького і Миколи Кириченка, а також щодо члена фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського щодо недостовірного декларування.

Джерело: "Слово і діло", цитуючи відповідь НАЗК на запит

Дослівно: "За результатами розгляду повідомляємо, що за наявною у Національного агентства інформацією, яка надійшла від Офісу генерального прокурора, за результатами розгляду обґрунтованих висновків та матеріалів повних перевірок декларацій, поданих народними депутатами Олександром Куницьким, Миколою Кириченком та Михайлом Забродським, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України (недостовірне декларування)".

Деталі: Водночас, у Нацагентстві повідомили, що не знають, чи порушила генпрокурорка кримінальне провадження стосовно нардепки-"слуги" Анни Колісник.

 

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКОфіс генпрокурорадеклараціїВерховна Рада
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