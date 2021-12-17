Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова возбудила дела против двух нардепов из "Слуги" и одного из "ЕС" – СМИ

Пятница, 17 декабря 2021, 11:19
Венедиктова возбудила дела против двух нардепов из Слуги и одного из ЕС – СМИ
Николай Кириченко, Александр Куницкий и Михаил Забродский, коллаж: "Слово и дело"

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского относительно недостоверного декларирования.

Источник: "Слово и дело", цитируя ответ НАПК на запрос

Дословно: "По результатам рассмотрения сообщаем, что по имеющейся у Национального агентства информации, поступившей от Офиса генерального прокурора, по результатам рассмотрения обоснованных выводов и материалов полных проверок деклараций, поданных народными депутатами Александром Куницким, Николаем Кириченко и Михаилом Забродским, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование)".

Детали: В Нацагентстве сообщили, что не знают, возбудила ли генпрокурор уголовное производство в отношении нардепки-"слуги" Анны Колесник.

 

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Темы: НАПКОфис генпрокурорадекларацииВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
НАПК
Между ковидом и войной с миллиардами гривен: как и когда украинские партии снова начнут отчитываться
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
Последние новости
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
Все новости...
Реклама: