Венедиктова возбудила дела против двух нардепов из "Слуги" и одного из "ЕС" – СМИ

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского относительно недостоверного декларирования.

Источник: "Слово и дело", цитируя ответ НАПК на запрос

Дословно: "По результатам рассмотрения сообщаем, что по имеющейся у Национального агентства информации, поступившей от Офиса генерального прокурора, по результатам рассмотрения обоснованных выводов и материалов полных проверок деклараций, поданных народными депутатами Александром Куницким, Николаем Кириченко и Михаилом Забродским, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование)".

Детали: В Нацагентстве сообщили, что не знают, возбудила ли генпрокурор уголовное производство в отношении нардепки-"слуги" Анны Колесник.

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