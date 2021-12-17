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У Києві дещо знизилась смертність від covid: за добу померли 14 людей

П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:30
У Києві дещо знизилась смертність від covid: за добу померли 14 людей
Фото КМДА

За добу 16 грудня у столиці лабораторно підтвердили 1 385 нових випадки коронавірусу, 14 хворих померли, водночас подолали вірус 2 251 особа.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 385 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 14 летальних випадків від вірусу. 2 251 особа подолала коронавірус".

Деталі: За добу захворіли 90 дітей: 51 дівчинка від 3 місяців до 17 років і 39 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (283), Оболонському (192) та в Дарницькому (185) районах.

Госпіталізували 77 хворих на коронавірус та 47 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 318 881 підтверджений випадок коронавірусу, 7 967 хворих померли, 295 847 подолали вірус.

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Передісторія:

  • Останнім часом у Києві фіксували по кілька десятків смертей від Covid-19 щодоби.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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