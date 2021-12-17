В Киеве немного снизилась смертность от covid: за сутки умерли 14 человек
За сутки 16 декабря в столице лабораторно подтвердили 1 385 новых случаев коронавируса, 14 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 2 251 человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 1 385 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 14 летальных исходов от вируса. 2 251 человек преодолел коронавирус".
Детали: За сутки заболели 90 детей: 51 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 39 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (283), Оболонском (192) и Дарницком (185) районах.
Госпитализировали 77 больных коронавирусом и 47 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
В общем с начала пандемии в столице зафиксировали 318 881 случай коронавируса, 7 967 больных умерлиь, 295 847 преодолели вирус.
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Предыстория:
- В последнее время в Киеве фиксировали по несколько десятков смертей от Covid-19 каждые сутки.