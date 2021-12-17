Під Миколая в Україну йде похолодання: місцями сніг, вітрисько й ожеледиця

У найближчі дві доби на територію України переміститься прохолодне та вологе повітря з північного заходу Європи, майже скрізь пройдуть опади, переважно у вигляді снігу, до того ж у неділю посилиться вітер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр, ДСНС та пост синоптика Наталі Діденко у Facebook

Деталі: У ніч на суботу 18 грудня очікується невеликий, у Карпатах та Прикарпатті помірний сніг. Вдень без суттєвих опадів, лише на заході невеликий сніг.

На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 3-8° морозу (вдень на півдні та на Закарпатті 1-5° тепла).

У неділю 19 грудня в Україні сніг, удень місцями з дощем, лише у південній, уночі й у східній частині без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, уночі в західних областях, удень в Україні пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

На дорогах, окрім півдня, ожеледиця. Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах уночі та вдень 3-8° морозу.

У зв'язку зі снігопадами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень): 17-19 грудня – у горах Львівської області, 18-19 грудня – у горах Iвано-Франкiвської області, 19 грудня – у високогір’ї Закарпатської області.

У Києві в суботу вночі невеликий сніг, удень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

У неділю у столиці сніг, удень місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

У свою чергу, Наталя Діденко пише, що до Дня Святого Миколая атмосфера, "як дитина, гратиметься атмосферними фронтами та антициклонами".

Пряма мова Діденко: "В Україні завтра – вплив і антициклону з північного заходу на ім'я Zafira, і атмосферних фронтів північних циклонів. Тому погода очікується вологою, хмарною, із опадами, а протистояння антициклону та циклонів принесе в Україну в неділю, на Миколая, сильний вітер!

Опади – мокрий сніг та дощ, як захоче температура повітря. Вона поки що залишається без особливих змін, невеликі "мінуси" – мляві "плюси"...

З вівторка, з 21-го грудня, якраз на день зимового сонцестояння, в Україну почнуть заходити відчутні морози, прийде справжнє похолодання".

Деталі: Діденко також додає, що у Києві "впродовж вихідних буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи мрякою", а 19 грудня, "на Миколая", очікується сильний штормовий вітер.

Довідка: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 18 грудня найвища температура вдень була у 1989 році (+11,5°), найнижча вночі – у 1946 році (-21,4°).