Под Николая в Украину идет похолодание: местами снег, ветрюган и гололедица
В ближайшие двое суток на территорию Украины переместится прохладный и влажный воздух с северо-запада Европы, почти везде пройдут осадки, преимущественно в виде снега, к тому же в воскресенье усилится ветер.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, ГСЧС и пост синоптика Натальи Диденко в Facebook
Детали: В ночь на субботу 18 декабря ожидается небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный снег. Днем без существенных осадков, лишь на западе небольшой снег.
На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 3-8° мороза (днем на юге и Закарпатье 1-5° тепла).
В воскресенье 19 декабря в Украине снег, днем местами с дождем, лишь в южной, ночью и в восточной части без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем по Украине 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
На дорогах, кроме юга, гололедица. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем около 0°; в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.
В связи со снегопадами ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 17-19 декабря – в горах Львовской области, 18-19 декабря – в горах Ивано-Франковской области, 19 декабря – в высокогорье Закарпатской области.
В Киеве в субботу ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0°С.
В воскресенье в столице снег, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
В свою очередь, Наталья Диденко пишет, что ко Дню Святого Николая атмосфера, "как ребенок, будет играть атмосферными фронтами и антициклонами".
Прямая речь Диденко: "В Украине завтра – влияние и антициклона с северо-запада по имени Zafira, и атмосферных фронтов северных циклонов. Поэтому погода ожидается влажной, облачной, с осадками, а противостояние антициклона и циклонов принесет в Украину в воскресенье, на Николая, сильный ветер!
Осадки – мокрый снег и дождь, как захочет температура воздуха. Она пока остается без особых изменений, небольшие "минусы" – вялые "плюсы"...
Со вторника, с 21 декабря, как раз на день зимнего солнцестояния, в Украину начнут заходить ощутимые морозы, придет настоящее похолодание".
Детали: Диденко также добавляет, что в Киеве "в течение выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом", а 19 декабря, "на Николая", ожидается сильный штормовой ветер.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 декабря самая высокая температура днем была в 1989 году (+11,5°), самая низкая ночью – в 1946 году (-21,4°).