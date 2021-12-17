Под Николая в Украину идет похолодание: местами снег, ветрюган и гололедица

В ближайшие двое суток на территорию Украины переместится прохладный и влажный воздух с северо-запада Европы, почти везде пройдут осадки, преимущественно в виде снега, к тому же в воскресенье усилится ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, ГСЧС и пост синоптика Натальи Диденко в Facebook

Детали: В ночь на субботу 18 декабря ожидается небольшой, в Карпатах и ​​Прикарпатье умеренный снег. Днем без существенных осадков, лишь на западе небольшой снег.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 3-8° мороза (днем на юге и Закарпатье 1-5° тепла).

В воскресенье 19 декабря в Украине снег, днем ​​местами с дождем, лишь в южной, ночью и в восточной части без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем ​​по Украине 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

На дорогах, кроме юга, гололедица. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°; в Карпатах ночью и днем ​​3-8° мороза.

В связи со снегопадами ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 17-19 декабря – в горах Львовской области, 18-19 декабря – в горах Ивано-Франковской области, 19 декабря – в высокогорье Закарпатской области.

В Киеве в субботу ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0°С.

В воскресенье в столице снег, днем ​​местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем ​​0-2° тепла.

В свою очередь, Наталья Диденко пишет, что ко Дню Святого Николая атмосфера, "как ребенок, будет играть атмосферными фронтами и антициклонами".

Прямая речь Диденко: "В Украине завтра – влияние и антициклона с северо-запада по имени Zafira, и атмосферных фронтов северных циклонов. Поэтому погода ожидается влажной, облачной, с осадками, а противостояние антициклона и циклонов принесет в Украину в воскресенье, на Николая, сильный ветер!

Осадки – мокрый снег и дождь, как захочет температура воздуха. Она пока остается без особых изменений, небольшие "минусы" – вялые "плюсы"...

Со вторника, с 21 декабря, как раз на день зимнего солнцестояния, в Украину начнут заходить ощутимые морозы, придет настоящее похолодание".

Детали: Диденко также добавляет, что в Киеве "в течение выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом", а 19 декабря, "на Николая", ожидается сильный штормовой ветер.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 декабря самая высокая температура днем ​​была в 1989 году (+11,5°), самая низкая ночью – в 1946 году (-21,4°).