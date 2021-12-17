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Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою

П'ятниця, 17 грудня 2021, 12:55
Петр Фіала. Фото AFP via Getty Images

Президент Чехії Мілош Земан призначив членів нового уряду, який очолив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Громадянська демократична партія Фіали отримала шість місць в уряді. До нового уряду також входять християнські демократи (KDU-CSL), Партія мерів (STAN), Піратська партія та ліберальна TOP09.

На відміну від попереднього уряду, у новому буде три міністри без портфеля.

Коаліція вирішила створити посаду міністра з європейських справ, поновити посаду міністра науки, досліджень та інновацій та призначити міністра законодавства, який очолюватиме Законодавчу раду уряду.

Фіала був призначений главою уряду наприкінці листопада після перемоги його партії на парламентських виборах.

Земан призначив уряд у такому складі, який Фіала запропонував йому місяць тому. Спочатку президент заявив, що відмовився призначити Яна Ліпавського міністром закордонних справ, але потім все ж погодився.

Чеська конституція не дає президенту права блокувати призначення міністрів, але зазначає, що новопризначені члени уряду мусять складати присягу перед президентом (дослівно "з рук президента"). І це дає голові держави можливості для шантажу через відмову приймати цю присягу. 

Земан, який у 1998-2002 роках був прем'єром Чехії, теж стикався з такими вимогами і тоді виступав категорично проти участі президента (тоді ним був Вацлав Гавел) у визначенні кадрової політики уряду. У 1998 році після цієї суперечки президент Гавел пішов на поступки і затвердив уряд без змін. Проте тепер сам Земан вирішив не затверджувати уряд без врахування його побажань.

Якби суперечка дійшла до Конституційного суду, її розгляд міг би тривати до п’яти місяців. 

Детальніше на цю тему - у статті Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу.

Також дивіться сюжет на нашому YouTube-каналі про європейських "друзів Путіна", в тому числі про Земана.

Теми: Чехіявлада


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