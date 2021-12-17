Президент Чехии назначил новое правительство во главе с Фиалой

Президент Чехии Милош Земан назначил членов нового правительства, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

Гражданская демократическая партия Фиалы получила шесть мест в правительстве. В новое правительство также входят христианские демократы (KDU-CSL), Партия мэров (STAN), Пиратская партия и либеральная TOP09.

В отличие от предыдущего правительства, в новом будет три министра без портфеля.

Коалиция решила создать должность министра по европейским делам, восстановить должность министра науки, исследований и инноваций и назначить министра законодательства, который возглавит Законодательный совет правительства.

Фиала был назначен главой правительства в конце ноября после победы его партии на парламентских выборах.

Земан назначил правительство в таком составе, как Фиала предложил ему месяц назад. Сначала президент заявил, что отказался назначить Яна Липавского министром иностранных дел, но затем все же согласился.

Чешская конституция не дает президенту права блокировать назначение министров, но отмечает, что вновь назначенные члены правительства должны приносить присягу перед президентом (дословно "из рук президента"). И это дает главе государства возможности для шантажа из-за отказа принимать эту присягу.

Земан, который в 1998-2002 годах являлся премьером Чехии, тоже сталкивался с такими требованиями и тогда выступал категорически против участия президента (тогда им был Вацлав Гавел) в определении кадровой политики правительства. В 1998 году после этого спора президент Гавел пошел на уступки и утвердил правительство без изменений. Однако теперь сам Земан решил не утверждать правительство без учета его пожеланий.

Если бы спор дошел до Конституционного суда, его рассмотрение могло бы длиться до пяти месяцев.

Детальнее на эту тему – в статье Контратака Земана: как пророссийский президент погружает Чехию в политический кризис.

Также смотрите сюжет на нашем YouTube-канале о европейских "друзьях Путина", в том числе о Земане.