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Блогеру в Білорусі дали 13 років колонії за "підбурювання" до ворожнечі

П'ятниця, 17 грудня 2021, 12:01
Блогеру в Білорусі дали 13 років колонії за підбурювання до ворожнечі
Фото: belsat.eu

Мінський міський суд засудив блогера Едуарда Пальчиса до 13 років колонії посиленого режиму за звинуваченням у підбурюванні до соціальної ворожнечі.

Джерело: білоруська "Медіазона", яка посилається на слухача із зали суду

Деталі: Пальчиса також звинуватили в організації масових заворушень, організації грубого порушення порядку та закликах до дій проти нацбезпеки Білорусі.

Судові засідання у справі Пальчиса проходили у закритому режимі, про це клопотав прокурор.

За версією звинувачення, публікації Пальчиса були спрямовані на "розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою професійної приналежності", зокрема, силовиків та чиновників.

Слідство також заявило, що блогер писав про місце та час майбутніх протестних акцій, "навчав та готував потенційних учасників".

Звинувачення у закликах до дій проти нацбезпеки Пальчису пред'явили, тому що він "створював та розповсюджував в інтернеті матеріали, спрямовані на дестабілізацію обстановки в країні з метою полегшити подальше захоплення державної влади у Білорусі неконституційним шляхом іншими особами".

Що цьому передувало: Як пише видання 20 квітня 2021 року суд Партизанського району Мінська визнав телеграм-канал блогера PALCHYS екстремістським.

27 жовтня 2020 року стало відомо, що Едуарда Пальчиса не відпустили з ізолятора на Окрестіна після 30 діб арешту.

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Теми: інтернетБілорусь
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