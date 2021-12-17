Блоггеру в Беларуси дали 13 лет колонии за "подстрекательство" к вражде
Минский городской суд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии усиленного режима по обвинению в подстрекательстве к социальной вражде.
Источник: белорусская "Медиазона", ссылающаяся на слушателя из зала суда
Подробности: Пальчиса также обвинили в организации массовых беспорядков, организации грубого нарушения порядка и призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси.
Судебные заседания по делу Пальчиса проходили в закрытом режиме, ходатайствовал прокурор.
По версии обвинения, публикации Пальчиса были направлены на "разжигание социальной розни и вражды по признаку профессиональной принадлежности", в частности, силовиков и чиновников.
Следствие также заявило, что блоггер писал о месте и времени предстоящих протестных акций, "обучал и готовил потенциальных участников".
Обвинения в призывах к действиям против нацбезопасности Пальчису предъявили, потому что он "создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране с целью облегчения дальнейшего захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем другими лицами".
Что этому предшествовало: Как пишет издание, 20 апреля 2021 года суд Партизанского района Минска признал телеграмм-канал блоггера PALCHYS экстремистским.
27 октября 2020 года стало известно, что Пальчис не был отпущен из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста.
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