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Блоггеру в Беларуси дали 13 лет колонии за "подстрекательство" к вражде

Пятница, 17 декабря 2021, 13:01

Минский городской суд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии усиленного режима по обвинению в подстрекательстве к социальной вражде.

Источник: белорусская "Медиазона", ссылающаяся на слушателя из зала суда

Подробности: Пальчиса также обвинили в организации массовых беспорядков, организации грубого нарушения порядка и призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси.

Судебные заседания по делу Пальчиса проходили в закрытом режиме, ходатайствовал прокурор.

По версии обвинения, публикации Пальчиса были направлены на "разжигание социальной розни и вражды по признаку профессиональной принадлежности", в частности, силовиков и чиновников.

Следствие также заявило, что блоггер писал о месте и времени предстоящих протестных акций, "обучал и готовил потенциальных участников".

Обвинения в призывах к действиям против нацбезопасности Пальчису предъявили, потому что он "создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране с целью облегчения дальнейшего захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем другими лицами".

Что этому предшествовало: Как пишет издание, 20 апреля 2021 года суд Партизанского района Минска признал телеграмм-канал блоггера PALCHYS экстремистским.

27 октября 2020 года стало известно, что Пальчис не был отпущен из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста.

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Темы: интернетБеларусь
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