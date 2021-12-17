Флагман "Гетьман Сагайдачний" виведуть зі складу ВМС України, але через 10 років
Флагманський корабель "Гетьман Сагайдачний" у 2031 році планують вивести зі складу військово-морських сил ЗС України.
Джерело: командувач Військово-Морських Сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю АрміяInform
Пряма мова: "Флагманський корабель "Гетьман Сагайдачний", який у 2031 році плануватимемо вивести зі складу ВМС ЗС України".
Деталі: На заміну "Гетьмана Сагайдачного" прийде корвет "Володимир Великий", проте остаточного рішення ще не прийнято.
Є плани добудувати "Володимир Великий", щоб перейменувати його в клас "фрегат".
"Гетьман Сагайдачний", за словами Неїжпапи, наразі проходить модернізацію.
Пряма мова: "Відновлювально-модернізаційні роботи охоплюють заміну радіоелектроніки, системи управління вогнем, зв’язку, включаючи бортові системи, ремонт головної енергетичної установки та багато чого іншого.
Наприкінці ремонту буде здійснена підготовка екіпажу до участі в операції НАТО "Морський охоронець".
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