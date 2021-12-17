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Флагман "Гетман Сагайдачный" будет выведен из состава ВМС Украины, но через 10 лет

Пятница, 17 декабря 2021, 12:16
Флагман Гетман Сагайдачный будет выведен из состава ВМС Украины, но через 10 лет
фото: Эльдар Сарахман, УП

Флагманский корабль "Гетман Сагайдачный" в 2031 году планируют вывести из состава военно-морских сил ВС Украины.

Источник: командующий Военно-Морскими Силами ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа в интервью АрмияInform

Прямая речь: "Флагманский корабль "Гетман Сагайдачный", который в 2031 году будем планировать вывести из состава ВМС ВС Украины".

Детали: Взамен "Гетмана Сагайдачного" будет корвет "Владимир Великий", однако окончательное решение еще не принято.

Есть планы достроить "Владимир Великий", чтобы переименовать его в класс "фрегат".

"Гетман Сагайдачный", по словам Неежпапы, сейчас проходит модернизацию.

Прямая речь: "Восстановительно-модернизационные работы охватывают замену радиоэлектроники, системы управления огнем, связи, включая бортовые системы, ремонт главной энергетической установки и многое другое.

В конце ремонта будет осуществлена ​​подготовка экипажа к участию в операции НАТО "Морской охране".

Знать больше: Борт №1, или На что способен флагман флота "Гетман Сагайдачный"

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыУкраина
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