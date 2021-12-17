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СБУ повідомляє про розкрадання з оборонного об'єкта на десятки мільйонів

П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:35
усі фото: СБУ

У Житомирській області контррозвідка викрила розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння на десятки мільйонів гривень. Саме ці комплекси забезпечують протиповітряну оборону нашої держави.

Джерело: СБУ

Деталі: Співробітники СБУ встановили місце підпільного складу, де зловмисники зберігали викрадену продукцію.

Під час його огляду виявлено декілька тонн комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. За попередніми оцінками фахівців, вартість їхня становить десятки мільйонів гривень.

Зазначається, що учасники схеми вкрали комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об’єктів.

Потім викрадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ Житомирського району.

Під час обшуку знайшли майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління. Вилучену продукцію направили на експертизу.

Справу відкрили за статтею "викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна", покарання за цю статтю – позбавлення волі від 5 до 12 років.

 
 
 

Українська правда
Теми: СБУЗбройні сили


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