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СБУ сообщает о хищениях с оборонного объекта на десятки миллионов

Пятница, 17 декабря 2021, 12:35
СБУ сообщает о хищениях с оборонного объекта на десятки миллионов
все фото: СБУ

В Житомирской области контрразведка разоблачила хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению на десятки миллионов гривен. Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства.

Источник: СБУ

Детали: Сотрудники СБУ установили местонахождение подпольного состава, где злоумышленники хранили похищенную продукцию.

В ходе его осмотра выявлено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю. По предварительным оценкам специалистов стоимость их составляет десятки миллионов гривен.

Отмечается, что участники схемы украли комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов.

Затем похищенную продукцию вывезли в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района.

В ходе обыска нашли почти 60 наименований комплектующих в зенитно-ракетные комплексы, в том числе блоки управления. Изъятую продукцию направили на экспертизу.

Дело было открыто по статье "угон военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества", наказание за статью – лишение свободы от 5 до 12 лет.

 
 
 

Украинская правда

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Темы: СБУВооруженные силы
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