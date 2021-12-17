Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль опублікував вимоги "гарантій безпеки" до НАТО із пропозицією не приймати Україну

П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:49
фото: риа новости

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

Про це пише "Європейська правда".

Документ під назвою "Угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору" складається з 9 статей.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

В одному з пунктів вказується, що "учасники підтверджують, що не розглядають один одного як противників", а для вирішення питань та врегулювання проблемних ситуацій застосовують механізми термінових консультацій на дво- та багатосторонній основі, включаючи Раду Росія-НАТО.

Напередодні у Кремлі заявили, що вже передали США проєкти договору та угоди щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

Теми: НАТОУкраїнаРосіяПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Делегація Конгресу США відвідала Україну

США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну – чиновник

фотоЧернігівський депутат на смерть збив велосипедиста й намагався втекти

Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки"

Усі новини...
НАТО
НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ та наголосило на праві України визначати свою політику
НАТО: Подальша агресія проти України дорого обійдеться
Новини 16 грудня: Україна та НАТО, присутність російських військ на Донбасі
Останні новини
02:50
Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200
01:51
Німеччина не запроваджуватиме локдаун до Різдва
00:50
В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр
23:55
Данілов: Зброї має бути й буде достатньо
23:16
У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ
22:47
Законопроєкт про дистанційне голосування можуть внести після Нового року – Стефанчук
22:04
У Києві й більшості областей вночі та вранці ожеледиця – синоптики
21:49
Наступні три вікенди в українців будуть довгими
20:51
У Росії заявили, що ЄС у сфері безпеки перебуває під повним контролем НАТО
20:40
Новини економіки: підписання законів, газ для ТЕС
Усі новини...