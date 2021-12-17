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Кремль опубликовал требования "гарантий безопасности" к НАТО с предложением не принимать Украину

Пятница, 17 декабря 2021, 12:49
Кремль опубликовал требования гарантий безопасности к НАТО с предложением не принимать Украину
фото: риа новости

Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

Об этом пишет "Европейская правда".

Документ под названием "Соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора" состоит из 9 статей.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

Договор также предусматривает, что участники исключают возможность развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

В одном пункте указывается, что "участники подтверждают, что не рассматривают друг друга как противников", а для решения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций применяют механизмы срочных консультаций на двух- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО.

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Напомним, Владимир Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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Темы: НАТОУкраинаРосcияПутин
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