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"Кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО видворили у Вірменію

П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:59
Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили у Вірменію
фото: Нацполіція

41-річного "кримінального авторитета" Самвела Акобджаняна із санкційного списку РНБО примусово видворили з України до Вірменії.

Джерело: джерело "Української правди" у правоохоронних органах, пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Громадянин Вірменії потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки та оборони у травні цього року".

Деталі: 17 грудня правоохоронці та працівниками міграційної служби примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження.

Відзначається, що 41-річний чоловік був лідером етнічного угруповання у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

За словами джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Акобджаняна Самвела Грачьяєвича - нормер 596 у санкційному списку.

 

У липні 2021 року поліцейські вже затримували та видворяли "кримінального авторитета" за межі країни.

Проте він нелегально повернувся в Україну і переховувався в Одесі без належних документів, а 16 грудня його затримали. 

Українська правда
Теми: РНБОВірменіякриміналсанкції
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