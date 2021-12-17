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"Уголовного авторитета" из санкционного списка СНБО выдворили в Армению

Пятница, 17 декабря 2021, 14:59
фото: Нацполиция

41-летнего "уголовного авторитета" Самвела Акобджаняна из санкционного списка СНБО принудительно выдворили из Украины в Армению.

Источник: источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, прессслужба Нацполиции

Дословно: "Гражданин Армении попал под санкции, введенные к субъектам повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны в мае этого года".

Детали: 17 декабря правоохранители и работники миграционной службы принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения.

Отмечается, что 41-летний мужчина являлся лидером этнической группировки в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

По словам источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Акобджаняне Самвеле Грачьяевиче - нормере 596 в санкционном списке.

 

В июле 2021 года полицейские уже задерживали и выдворяли "уголовного авторитета" за пределы страны.

Однако он нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без надлежащих документов, а 16 декабря был задержан.

Украинская правда
Темы: СНБОАрмениякриминалсанкции
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