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Гроші, служба біля дому, збереження роботи: в Міноборони назвали переваги тероборони

П'ятниця, 17 грудня 2021, 14:47
Гроші, служба біля дому, збереження роботи: в Міноборони назвали переваги тероборони
фото Армія Inform

Міноборони назвало переваги проходження військової служби у підрозділах територіальної оборони:  гарантоване грошове забезпечення, медичне обслуговування, проходження служби біля свого дому, збереження за людиною робочого місця.

Джерело: Міністерство оборони в Facebook

Дослівно: "Відповідно до закону України "Про основи національного спротиву" з наступного року в державі будуть сформовані військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Такі підрозділи функціонуватимуть у кожній області України та м. Києві.

Наразі триває набір на вакантні посади для проходження військової служби за контрактом у цих підрозділах. Для підписання контракту на проходження військової служби  кожен охочий може звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання".

Деталі:Вказано, що всі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису.

Військових забезпечуватимуть безоплатною кваліфікованою медичною допомогою у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

Військові служитимуть поруч із домівкою та захищатимуть свою малу Батьківщину та родину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.

Усім військовослужбовцям зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Крім того, на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби — підлягає обов’язковому перерахунку, наголошують в МОУ.

Військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України функціонуватимуть:

  • у кожній зоні територіальної оборони та додатково в кожному місті, чисельність населення якого перевищує 900 тисяч мешканців, як бригади Сил територіальної оборони ЗСУ;
  • у кожному районі територіальної оборони та додатково в кожному адміністративному центрі області як батальйони Сил територіальної оборони ЗСУ.
  • У зонах територіальної оборони, чисельність населення яких перевищує 2 400 000 мешканців, можуть утворюватися та функціонувати додаткові військові частини (підрозділи) Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо:  Результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 3-11 грудня, свідчать, що чинити опір агресору у разі відкритого нападу Російської Федерації в той чи інший спосіб готова половина українців, кожен третій – зі зброєю в руках.

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Українська правда

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Теми: війнаарміяМіноборони
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