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Деньги, служба возле дома, сохранение работы: в Минобороны назвали преимущества терробороны

Пятница, 17 декабря 2021, 14:47
Деньги, служба возле дома, сохранение работы: в Минобороны назвали преимущества терробороны
фото Армія Inform

Минобороны назвало преимущества прохождения военной службы в подразделениях территориальной обороны: гарантированное денежное довольствие, медицинское обслуживание, прохождение службы возле своего дома, сохранение за человеком рабочего места.

Источник: Министерство обороны в Facebook

Дословно: "Согласно закону Украины "Об основах национального сопротивления" со следующего года в государстве будут сформированы воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Такие подразделения будут функционировать в каждой области Украины и г. Киеве.

В настоящее время идет набор на вакантные должности для прохождения военной службы по контракту в этих подразделениях. Для подписания контракта на прохождение военной службы каждый желающий может обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства".

Детали: Указано, что все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.

Военных будут обеспечивать бесплатной квалифицированной медицинской помощью в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

Военные будут служить рядом с домом и защищать свою малую родину и семью. В особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности.

Всем военнослужащим будет сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и для физических лиц-предпринимателей, на которых они работали на время призыва.

Кроме того, на время действия особого периода в случае призыва на военную службу выплата пенсии для получавших ее армейцев не прекращается, а после увольнения со службы — подлежит обязательному перерасчету, подчеркивают в МОУ.

Военные части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины будут функционировать:

  • в каждой зоне территориальной обороны и дополнительно в каждом городе, численность населения которого превышает 900 тысяч жителей как бригады Сил территориальной обороны ВСУ;
  • в каждом районе территориальной обороны и в каждом административном центре области как батальоны Сил территориальной обороны ВСУ.
  • В зонах территориальной обороны, численность населения которых превышает 2 400 000 жителей, могут образовываться и функционировать дополнительные воинские части (подразделения) Сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним: Результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря, свидетельствуют, что сопротивляться агрессору в случае открытого нападения Российской Федерации тем или иным способом готова половина украинцев, каждый третий – с оружием в руках.

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Украинская правда

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Темы: войнаармияМинобороны
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