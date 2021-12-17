Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Білорусі запустили мерч від Лукашенка

П'ятниця, 17 грудня 2021, 15:11
В Білорусі запустили мерч від Лукашенка
Фото: "Пул первого"

В Білорусі будуть продавати одяг із цитатами і фото самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: повідомлення Telegram-каналу пресслужби Лукашенка "Пул первого"

Дослівно: "Вже завтра…  о 12:00 відчинить свої двері перший (в історії!) магазин із мерчем від президента. Такого ще не було. Так що, якщо ви шукаєте креативний подарунок на Новий Рік - вам точно до нас".

Деталі: На каналі опублікували кілька світлин із одягом, на якому нанесені фото і цитати Лукашенка.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: