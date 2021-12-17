В Білорусі запустили мерч від Лукашенка

В Білорусі будуть продавати одяг із цитатами і фото самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: повідомлення Telegram-каналу пресслужби Лукашенка "Пул первого"

Дослівно: "Вже завтра… о 12:00 відчинить свої двері перший (в історії!) магазин із мерчем від президента. Такого ще не було. Так що, якщо ви шукаєте креативний подарунок на Новий Рік - вам точно до нас".

Деталі: На каналі опублікували кілька світлин із одягом, на якому нанесені фото і цитати Лукашенка.