В Беларуси запустили мерч от Лукашенко

В Беларуси будут продавать одежду с цитатами и фото самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: сообщение Telegram-канала прессслужбы Лукашенко "Пул первого"

Дословно: "Уже завтра… в 12:00 откроет двери первый (в истории!) магазин с мерчем от президента. Такого еще не было. Так что, если вы ищете креативный подарок на Новый Год – вам точно к нам".

Детали: На канале опубликовали несколько фотографий с одеждой, на которой нанесены фото и цитаты Лукашенко.