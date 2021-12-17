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В Беларуси запустили мерч от Лукашенко

Пятница, 17 декабря 2021, 15:11
В Беларуси запустили мерч от Лукашенко

В Беларуси будут продавать одежду с цитатами и фото самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: сообщение Telegram-канала прессслужбы Лукашенко "Пул первого"

Дословно: "Уже завтра… в 12:00 откроет двери первый (в истории!) магазин с мерчем от президента. Такого еще не было. Так что, если вы ищете креативный подарок на Новый Год – вам точно к нам".

Детали: На канале опубликовали несколько фотографий с одеждой, на которой нанесены фото и цитаты Лукашенко.

Украинская правда

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Темы: БеларусьЛукашенко
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