Партія Меркель визначила нового лідера

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) колишньої канцлерки Ангели Меркель, яка після поразки на федеральних виборах цього року пішла в опозицію, визначилася зі своїм новим лідером.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel Online.

Партія вперше в історії провела щодо нового лідера свого роду референдум, в якому запропонували взяти участь 400 тисячам людей.

З результатом 62,1% голосів переміг Фрідріх Мерц - корпоративний юрист та колишній глава парламентської групи ХДС. Мерц вважався опонентом та критиком Ангели Меркель.

Мерц переміг своїх конкурентів Хельге Брауна (12,1%) та Норберта Реттгена (25,8%). Загалом явка склала майже 64%, що є порівняно високим показником. Голосувати можна було як у цифровому форматі, так і поштою.

Формально результат опитування ще має затвердити партійний з’їзд, який пройде 21 та 22 січня. Згідно з чинним графіком, майбутній лідер ХДС має офіційно вступити на посаду опівдні 22 січня.

Фрідріх Мерц змагався за право стати кандидатом у канцлери від ХДС із Арміном Лашетом, але програв.

Після поразки на вересневих виборах Лашет оголосив про готовність віддати керівництво партією іншому лідеру.

ХДС після 16 років урядування на чолі з Ангелою Меркель нині перебуває в опозиції.

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