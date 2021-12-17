Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Партія Меркель визначила нового лідера

П'ятниця, 17 грудня 2021, 16:30
Фрідріх Мерц на церемонії 17 грудня, фото: gettyimages

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) колишньої канцлерки Ангели Меркель, яка після поразки на федеральних виборах цього року пішла в опозицію, визначилася зі своїм новим лідером.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel Online.

Партія вперше в історії провела щодо нового лідера свого роду референдум, в якому запропонували взяти участь 400 тисячам людей. 

З результатом 62,1% голосів переміг Фрідріх Мерц - корпоративний юрист та колишній глава парламентської групи ХДС. Мерц вважався опонентом та критиком Ангели Меркель.  

Мерц переміг своїх конкурентів Хельге Брауна (12,1%) та Норберта Реттгена (25,8%). Загалом явка склала майже 64%, що є порівняно високим показником. Голосувати можна було як у цифровому форматі, так і поштою.

Формально результат опитування ще має затвердити партійний з’їзд, який пройде 21 та 22 січня. Згідно з чинним графіком, майбутній лідер ХДС має офіційно вступити на посаду опівдні 22 січня.

Фрідріх Мерц змагався за право стати кандидатом у канцлери від ХДС із Арміном Лашетом, але програв. 

Після поразки на вересневих виборах Лашет оголосив про готовність віддати керівництво партією іншому лідеру. 

ХДС після 16 років урядування на чолі з Ангелою Меркель нині перебуває в опозиції.

Читайте також: Напередодні історичної поразки: як партія Меркель втратила шанси на перемогу

Теми: НімеччинаМеркель


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Делегація Конгресу США відвідала Україну

США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну – чиновник

фотоЧернігівський депутат на смерть збив велосипедиста й намагався втекти

Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки"

Усі новини...
Німеччина
"Північний потік -2" не запустять у першій половині 2022 року – німецький регулятор
Верховна Рада закликає німецький Бундестаг визнати Голодомор геноцидом
Зеленський: "Північний потік-2" - серйозний інструмент Берліна для розмови з Росією
Останні новини
01:51
Німеччина не запроваджуватиме локдаун до Різдва
00:50
В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр
23:55
Данілов: Зброї має бути й буде достатньо
23:16
У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ
22:47
Законопроєкт про дистанційне голосування можуть внести після Нового року – Стефанчук
22:04
У Києві й більшості областей вночі та вранці ожеледиця – синоптики
21:49
Наступні три вікенди в українців будуть довгими
20:51
У Росії заявили, що ЄС у сфері безпеки перебуває під повним контролем НАТО
20:40
Новини економіки: підписання законів, газ для ТЕС
20:16
Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю
Усі новини...