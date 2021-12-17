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Партия Меркель определила нового лидера

Пятница, 17 декабря 2021, 16:30
Фридриг Мерц на церемонии 17 декабря, фото: gettyimages

Партия Христианско-демократический союз (ХДС) бывшего канцлера Ангелы Меркель, после поражения на федеральных выборах в этом году ушедшая в оппозицию, определилась со своим новым лидером.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel Online.

Партия впервые в истории провела по новому лидеру своего рода референдум, в котором предложили принять участие 400 тысячам человек.

С результатом 62,1% голосов победил Фридрих Мерц – корпоративный юрист и бывший глава парламентской группы ХДС. Мерц считался оппонентом и критиком Ангелы Меркель.

Мерц победил своих конкурентов Хельге Брауна (12,1%) и Норберта Реттгена (25,8%). В целом явка составила почти 64%, что является сравнительно высоким показателем. Голосовать можно было как в цифровом формате, так и по почте.

Формально результат опроса еще предстоит утвердить партийному съезду, который пройдет 21 и 22 января. Согласно действующему графику, будущий лидер ХДС должен официально вступить в должность в полдень 22 января.

Фридрих Мерц соревновался за право стать кандидатом в канцлеры от ХДС с Армином Лашетом, но проиграл.

После поражения на сентябрьских выборах Лашет объявил о готовности отдать руководство партией другому лидеру.

ХДС после 16 лет правления во главе с Ангелой Меркель сейчас находится в оппозиции.

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Темы: ГерманияМеркель
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