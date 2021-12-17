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Білий дім назвав умову для початку переговорів про "гарантії безпеки" для РФ

П'ятниця, 17 грудня 2021, 15:50
Білий дім назвав умову для початку переговорів про гарантії безпеки для РФ
ФОТО: WWW.WHITEHOUSE.GOV

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів  про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Росія заявила в четвер, що готова надіслати свого учасника переговорів "у будь-який момент", щоб почати переговори зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки, яких домагається Москва.

"Без наших європейських союзників і партнерів не буде переговорів про європейську безпеку", - сказала Псакі.

"Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", – додала вона.

Псакі зазначила, що Сполучені Штати співпрацюють з Росією протягом десятиліть і не бачать причин, чому не можуть зробити це в майбутньому, щоб зменшити нестабільність, але повторила, що це буде зроблено у партнерстві з європейськими союзниками.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс отримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки" з пропозицією не приймати Україну до НАТО. За словами генсека Єнса Столтенберга, НАТО розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України. 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". 

Напередодні у Кремлі заявили, що вже передали США проєкти договору та угоди щодо гарантій безпеки.

Про загрози, з якими може зіткнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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Теми: РосіяСШАЗбройні сили
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