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Белый дом назвал условие для начала переговоров о "гарантиях безопасности" для РФ

Пятница, 17 декабря 2021, 15:50
Белый дом назвал условие для начала переговоров о гарантиях безопасности для РФ
ФОТО: WWW.WHITEHOUSE.GOV

Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Россия заявила в четверг, что готова направить своего участника для переговоров "в любой момент", чтобы начать переговоры с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности, которых добивается Москва.

"Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", – сказала Псаки.

"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства", - добавила она.

Псаки отметила, что Соединенные Штаты сотрудничают с Россией в течение десятилетий и не видят причин, почему не могут сделать это в будущем, чтобы снизить нестабильность, но повторила, что это будет сделано в партнерстве с европейскими союзниками.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Об угрозах, с которыми может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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Темы: РосcияСШАВооруженные силы
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