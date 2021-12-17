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Майже 90% українців і 75% росіян бачать Україну незалежною від Росії

П'ятниця, 17 грудня 2021, 16:00
Майже 90% українців і 75% росіян бачать Україну незалежною від Росії
Photo by Adam Berry/Getty Images

Майже 90% українців підтримують незалежність України від Росії, натомість частка росіян, що поділяють цю думку нижча – 75%.

Джерело: результати опитування, проведеного КМІС упродовж 2-11 листопада і "Левада-Центром" в період 25 листопада-1 грудня  

Дослівно: "Незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 75% росіян, об’єднання України з Росією бажають 6% українців і 18% росіян.

Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39% (а росіян – 24%), а кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (а росіян – 51%)".

 
скріншот

Деталі: Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.  

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосія
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