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Около 90% украинцев и 75% россиян видят Украину независимой от России

Пятница, 17 декабря 2021, 16:00
Около 90% украинцев и 75% россиян видят Украину независимой от России
Photo by Adam Berry/Getty Images

Почти 90% украинцев поддерживают независимость Украины от России, доля россиян, разделяющих это мнение ниже – 75%.

Источник: результаты опроса, проведенного КМИС в течение 2-11 ноября и "Левада-Центром" в период 25 ноября-1 декабря

Дословно: Независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 75% россиян, объединения Украины с Россией желают 6% украинцев и 18% россиян.

Количество украинцев, желающих закрытых границ с Россией, составляет 39% (а россиян – 24%), а количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян – 51%)".

 
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Детали: Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошены 2003 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: УкраинаРосcия
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