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Росія розчарована сигналами зі США і НАТО щодо пропозицій "гарантії безпеки"

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:12
Росія розчарована сигналами зі США і НАТО щодо пропозицій гарантії безпеки

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков заявив, що Москва вкрай розчарована сигналами, які надходять з Вашингтона та НАТО після отримання російських пропозицій щодо так званих "гарантій безпеки". 

Заяву Рябкова цитує російське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Сигнали з Вашингтона та Брюсселя нас вкрай розчаровують", - сказав він, коментуючи слова прессекретаря Білого дому Джен Псакі про можливі переговори з РФ щодо "гарантій безпеки".

Рябков зазначив, що Росія бачить лише публічні заяви США та НАТО щодо своїх пропозицій. 

"Якби вони по закритому каналу відповіли б нам: "Окей, давайте хоча б сядемо і подивимося", я думаю, такого не було б зараз, коли все переходить у публічну площину", - додав він.

Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультувати з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.  

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". 

Про загрози, з якими може зіткнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

Теми: РосіяНАТОСША
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