Россия разочарована сигналами из США и НАТО по поводу предложений "гарантии безопасности"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва крайне разочарована поступающими из Вашингтона и НАТО сигналами после получения российских предложений по так называемым "гарантиям безопасности".

Заявление Рябкова цитирует российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Сигналы из Вашингтона и Брюсселя нас крайне разочаровывают", - сказал он, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможных переговорах с РФ по "гарантиям безопасности".

Рябков отметил, что Россия видит только публичные заявления США и НАТО по поводу своих предложений.

"Если бы они по закрытому каналу ответили бы нам: "Окей, давайте хотя бы сядем и посмотрим", я думаю, такого не было бы сейчас, когда все переходит в публичную плоскость", - добавил он.

Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.

По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО.

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Об угрозах, с которыми может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.