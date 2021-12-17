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Україна буде з теплом і світлом – Шмигаль

П'ятниця, 17 грудня 2021, 22:32
Фото: сайт Кабміну

На нараді в Офісі президента посадовці запевнили, що ситуація з опалювальним сезоном контрольована, і прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українці будуть "з теплом і світлом".

Джерело: сайт Офісу президента

Пряма мова Шмигаля: "Україна буде з теплом і світлом. Тарифи й ціни залишаються незмінними протягом усього опалювального сезону.

Хочу запевнити мешканців Луганщини, зокрема міста Щастя й тих населених пунктів, які опалюються від Луганської ТЕС, що ваші домівки не залишаться без світла й тепла. Уряд зробив для цього все необхідне, зокрема була підготовлена додаткова послуга для роботи на газу для чотирьох приватних ТЕС і ТЕЦ".

Деталі: На Банковій зібрали координаційний енергетичного штабу щодо ситуації в енергетичній сфері та проходження опалювального сезону.

Шмигаль запевнив, що Україна законтрактувала імпорт вугілля на грудень і січень. За його словами, впродовж останніх двох-трьох тижнів запаси вугілля на складах зросли на 100 тис. тонн.

Уряд, передусім Міністерство енергетики, скоординували роботу з операторами енерегетичного ринку, НЕК "Нафтогаз" і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що в сховищах наразі понад 15 мільярдів кубометрів газу, що, за його словами, перевищує середній показник упродовж 2014-2018 років.

Передісторія:

  • Ціна газу на європейських біржах 17 грудня перевищив 1700 доларів.
  • 16 грудня Служба безпеки повідомила уряд, що українські ТЕС і ТЕЦ перебувають "за крок" від відключення через нестачу вугілля. Деякі з ТЕС, які постачають тепло в цілих регіонах, не мають взагалі навіть мінімальних запасів.
  • Прем’єр-міністр Шмигаль заявив після цього, що проблему з вугіллям "вирішили".

Українська правда
Теми: Шмигаль опаленняенергетикавугіллягаз


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