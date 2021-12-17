Украина будет с теплом и светом – Шмигаль

На совещании в Офисе президента чиновники заверили, что ситуация с отопительным сезоном контролируемая, и премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что украинцы будут "с теплом и светом".

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Шмыгаля: "Украина будет с теплом и светом. Тарифы и цены остаются неизменными в течение всего отопительного сезона.

Хочу заверить жителей Луганщины, в частности города Счастья и тех населенных пунктов, которые отапливаются от Луганской ТЭС, что ваши дома не останутся без света и тепла. Правительство сделало для этого все необходимое, в частности, была подготовлена ​​дополнительная услуга для работы на газе для четырех частных ТЭС и ТЭЦ".

Детали: На Банковой собрали координационный энергетический штаб по ситуации в энергетической сфере и прохождению отопительного сезона.

Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. По его словам, за последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн.

Правительство, прежде всего Министерство энергетики, скоординировало работу с операторами энергетического рынка, НЭК "Нафтогаз" и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что в хранилищах сейчас более 15 миллиардов кубометров газа, что, по его словам, превышает средний показатель на протяжении 2014-2018 годов.

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