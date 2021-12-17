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Украина будет с теплом и светом – Шмигаль

Пятница, 17 декабря 2021, 21:32
Украина будет с теплом и светом – Шмигаль
Денис Шмыгаль. Фото: сайт Кабмина

На совещании в Офисе президента чиновники заверили, что ситуация с отопительным сезоном контролируемая, и премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что украинцы будут "с теплом и светом".

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Шмыгаля: "Украина будет с теплом и светом. Тарифы и цены остаются неизменными в течение всего отопительного сезона.

Хочу заверить жителей Луганщины, в частности города Счастья и тех населенных пунктов, которые отапливаются от Луганской ТЭС, что ваши дома не останутся без света и тепла. Правительство сделало для этого все необходимое, в частности, была подготовлена ​​дополнительная услуга для работы на газе для четырех частных ТЭС и ТЭЦ".

Детали: На Банковой собрали координационный энергетический штаб по ситуации в энергетической сфере и прохождению отопительного сезона.

Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. По его словам, за последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн.

Правительство, прежде всего Министерство энергетики, скоординировало работу с операторами энергетического рынка, НЭК "Нафтогаз" и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что в хранилищах сейчас более 15 миллиардов кубометров газа, что, по его словам, превышает средний показатель на протяжении 2014-2018 годов.

Предыстория:

  • Цена газа на европейских биржах 17 декабря превысила 1700 долларов.
  • 16 декабря Служба безопасности сообщила правительству, что украинские ТЭС и ТЭЦ находятся "в шаге от отключения" из-за нехватки угля. Некоторые из ТЭС, снабжающие тепло в целых регионах, не имеют вообще даже минимальных запасов.
  • Премьер-министр Шмигаль заявил после этого, что проблему с углем "решили".

Украинская правда

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Темы: Шмыгальотоплениеэнергетикаугольгаз
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