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Австрія закриває кордони для невакцинованих від коронавірусу

Субота, 18 грудня 2021, 03:55
фото: Getty Images

Австрія для стримування поширення штаму Омікрон з 20 грудня змінює умови в’їзду в країну.

Джерело: Посольство України в Республіці Австрія у Facebook

Дослівно: "Відтепер в’їзд можливий лише для вакцинованих осіб та осіб, що мають сертифікат про одужання, за умови надання обома категоріями осіб додатково негативного ПЛР-тесту (зробленого максимум за 72 години).

В’їзд з подальшою самоізоляцією можливий лише для громадян Австрії, громадян ЄС та осіб, які мають дозвіл на проживання в Австрії.

У такому випадку передбачено обов'язкову онлайн-реєстрацію, необхідність здачі тесту та можливість припинення карантину на 5 день, якщо тест буде негативним".

Деталі: Зазначені обмеження, як виняток, не застосовуються до вагітних жінок, осіб, яким протипоказана вакцинація (за наявності лікарського підтвердження), та дітей до 6 років.

"Отже, з туристичною чи бізнес-метою невакцинованим в’їзд наразі неможливий", – зазначають у посольстві.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Австрія на Різдво та новорічний вечір послабить звичайні обмеження для громадян, які не мають щеплення від коронавірусу.

Українська правда
Теми: Австріякордонкоронавірус


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