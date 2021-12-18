Австрия закрывает границы для невакцинированных от коронавируса

Австрия для сдерживания распространение штамма Омикрон с 20 декабря меняет условия въезда в страну.

Источник: Посольство Украины в Республике Австрия в Facebook

Дословно: "Теперь въезд возможен только для вакцинированных лиц и лиц, имеющих сертификат об излечении, при условии предоставления обеими категориями лиц дополнительно отрицательного ПЦР-теста (сделанного максимум за 72 часа).

Въезд с последующей самоизоляцией возможен только гражданам Австрии, гражданам ЕС и лицам, имеющим разрешение на проживание в Австрии.

В таком случае предусмотрена обязательная онлайн-регистрация, необходимость сдачи теста и возможность прекращения карантина на 5 день, если тест будет отрицательным".

Детали: Указанные ограничения, как исключение, не применяются к беременным женщинам, лицам, которым противопоказана вакцинация (при наличии врачебного подтверждения) и детям до 6 лет.

"Итак, с туристической или бизнес-целью невакцинированным въезд пока невозможен", – отмечают в посольстве.

Напомним: Раньше сообщалось, что Австрия на Рождество и новогодний вечер ослабит обычные ограничения для граждан, не имеющих прививки от коронавируса.