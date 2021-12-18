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Катувала і "вибивала" неіснуючі борги: на Прикарпатті СБУ викрила банду

Субота, 18 грудня 2021, 04:47
фото: СБУ

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яке залякувало, катувало людей і "вибивало" з них гроші.

Джерело: СБУ

Дослівно: "У ході масштабної спецоперації затримано лідерів та учасників банди.

За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством".

Деталі: Як повідомляють в СБУ, встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.

Ще в одного мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тисяч доларів за повернення неіснуючого боргу. При цьому погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною.

Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 млн гривень з місцевої жительки. Для цього вони застосовували психологічний тиск і погрози насильством.

"За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році", – ідеться в повідомленні СБУ.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема "незаконне позбавлення волі або викрадення людини", "грабіж", "розбій", "вимагання".

Суд обрав учасникам угруповання міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Українська правда
Теми: криміналСБУІвано-Франківська область


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