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Пытала и "выбивала" несуществующие долги: на Прикарпатье СБУ разоблачила банду

Суббота, 18 декабря 2021, 04:47
фото: СБУ

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая запугивала, пытала людей и "выбивала" из них деньги.

Источник: СБУ

Дословно: "В ходе масштабной спецоперации задержаны лидеры и участники банды.

По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали убийством".

Детали: Как сообщают в СБУ, установлен факт похищения местного предпринимателя, занимающегося ремонтом компьютерной техники. Злоумышленники пытали мужчину и ограбили его.

Еще у одного жителя региона участники банды требовали почти 40 тысяч долларов за возврат несуществующего долга. При этом угрожали потерпевшему физической расправой с его семьей.

Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 млн. грн. из местной жительницы. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы насилием.

"По информации досудебного расследования, в состав группировки входило 8 человек. Среди них – бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году", – говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности "незаконное лишение свободы или похищение человека", "грабеж", "разбой", "вымогательство".

Суд избрал участникам группировки меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Украинская правда
Темы: криминалСБУИвано-Франковская область
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