У США за добу від Covid померли понад 1 600 осіб

16 грудня у світі діагностували понад 729 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 653), Росії (1 080), Польщі (566).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Франції.

Зокрема, у США зафіксували понад 163 тисячі, у Британії – понад 93 тисячі і у Франції – понад 58 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина та Іспанія. Україна – на 17 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 653), Росії (1 080), Польщі (566).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 245 868 660 осіб. Наразі нараховується понад 22 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 360 791 смерть від COVID-19.