В США за сутки от Covid умерли более 1600 человек
16 декабря в мире диагностировали более 729 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1653), России (1080), Польше (566).
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Франции.
В частности, в США зафиксировали более 163 тысяч, в Британии – более 93 тысяч и во Франции – более 58 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Испания. Украина – на 17 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 653), России (1 080), Польше (566).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Франция, Германия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.
За все время пандемии излечились от болезни 245 868 660 человек. В настоящее время насчитывается более 22 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждена 5360791 смерть от COVID-19.