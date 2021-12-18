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В США за сутки от Covid умерли более 1600 человек

Суббота, 18 декабря 2021, 06:05
В США за сутки от Covid умерли более 1600 человек
фото: Эльдар Сарахман, УП

16 декабря в мире диагностировали более 729 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1653), России (1080), Польше (566).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Франции.

В частности, в США зафиксировали более 163 тысяч, в Британии – более 93 тысяч и во Франции – более 58 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Испания. Украина – на 17 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 653), России (1 080), Польше (566).

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Франция, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 245 868 660 человек. В настоящее время насчитывается более 22 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждена 5360791 смерть от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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